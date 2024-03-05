Вдова знаменитого вологодского композитора скончалась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончалась вдова знаменитого вологодского композитора Валерия Гаврилина – Наталия Гаврилина. Об этом рассказал начальник департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

«После раннего ухода своего выдающегося супруга в 1999 году, всю свою жизнь она посвятила популяризации его наследия, изданию его произведений, увековечению его памяти. Давний друг Вологодской области, она постоянно приезжала на гаврилинские конкурсы и фестивали, бередила наши умы, продвигая идею с созданием музея композитора, с установкой памятника ему. Была неравнодушной и требовательной, понимая степень величия мужа и стремясь донести значение его личности до потомков, раскрыть не только стране, но и миру гений Гаврилина», - написал Осиповский на своей странице в соцсетях.

По его словам, в этом году Наталию Евгеньевну ждали в качестве почетного гостя на мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения композитора. В частности, предполагалось, что именно она будет открывать памятник Валерию Гаврилину.

Владимир Осиповский выразил соболезнование родным, близким и друзьям Наталии Евгеньевны.