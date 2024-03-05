Череповецкая «Северсталь» с крупным счетом проиграла московскому «Спартаку» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Уже после стартового периода череповчане проигрывали 0:4. Не помог даже тайм-аут, который Андрей Козырев взял уже на четвертой минуте матча, после того как «Северсталь» пропустила два быстрых гола.

На старте второго периода «красно-белые» довели своё преимущество до пяти шайб и вместо Александр Самойлова в ворота «Северстали» вышел Григорий Волков. Только после этого, на экваторе основного времени матча череповчанам удалось отыграть один гол. Кирилл Пилипенко с передачи Данилы Аймурзина и Никиты Коростелёва реализовал большинство, забив в третьей игре этой серии подряд.

Однако спартаковцы вскоре восстановили свое преимущество в 5 шайб. На последней минуте второго отрезка встречи Данил Аймурзин броском из левого круга вбрасывания сделал счёт 2:6.

В третьем периоде череповчанам дважды удалось поразить ворота Дмитрия Николаева, но гол Егора Степанова не был засчитан. После видеопросмотра судьи определи положение «вне игры» перед взятием ворот. Матч завершился со счётом 3:7.

«С самого начала игры мы не попали в скорость. Соперник был быстрее. Выигрывал стыки. Проигрывали в точности передач, вообще в качестве игры. Соответственно, это сказалось на результате. Но это всего лишь одна игра. Будем пытаться реабилитироваться в следующем матче», - сказал главный тренер череповчан Андрей Козырев после игры.

Москвичи повели в серии до 4-х побед 2:1. Следующий матч команды проведут завтра также в Череповце.