В Вологде благоустроят территорию у Драмтеатра

[ Общество ]

В 2024 году планируется благоустройство и ремонт территории у Драматического театра на Советском проспекте, д. 1. Соответствующий тендер разместили на официальном сайте госзакупок.

Специалисты проведут работы по текущему ремонту и благоустройству наземного сооружения на земельном участке вдоль театра со стороны Советского проспекта и улицы Предтеченской. Кроме того, запланировано создание АРТ-зоны. На эти цели потратят 41 миллион рублей.

Срок завершения работ – 1 сентября 2024 года.

Что касается фонтана у Драмтеатра, его планируют отремонтировать в следующем году. Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов в прямом эфире на своей странице в соцсети ВКонтакте.  

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благоустройство Драмтеатр госзакупки
 

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