Переформирование «тела» свалки на Мудрова в Вологде завершено на 80%

[ Общество ]

В Вологде продолжается рекультивация свалки на улице Мудрова. На данный момент работы по переформированию «тела» свалки завершены более чем на 80%.

«Рекультивация свалки на ул. Мудрова является одним из важнейших экологических проектов. Он реализуется в Вологде с 2023 года в рамках нацпроекта «Экология», объявленного Президентом Владимиром Путиным. Напомню, на эти цели выделено более 988 млн рублей из федерального и регионального бюджетов при городском софинансировании. Подрядчиком выступает компания ООО «Геос», которая имеет большой опыт рекультивации полигонов ТБО в других городах России. Мы внимательно следим за продвижением и результатами работ по рекультивации свалки, все процессы контролируем. По итогу здесь должен появиться террикон площадью 15,5 гектаров. Основной задачей проекта является минимизация накопленного экологического ущерба, нанесенного свалкой окружающей среде», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Этап по формированию «тела» свалки планируют завершить в марте. На объекте задействована 31 единица техники, а работы проводятся в том числе и ночью.

Следующим этапом станет создание защитного экрана из синтетических материалов, а также устройство инженерных систем сбора фильтрата и биогаза. Биологический этап рекультивации представляет собой восстановление нарушенных земель, подготовку плодородного слоя, посев многолетних трав, внесение удобрений и уход за насаждениями.

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