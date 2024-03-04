В Вологде введут ограничения на движение грузового транспорта в весеннее время

[ Общество ]

В Вологде вводят ограничения на движение транспорта на летнее и весеннее время, чтобы сохранить городские дороги при высоких температурах воздуха и в распутицу. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города.

С 1 по 30 апреля 2024 года вводится временное ограничение на движение транспорта с грузом или без с нагрузкой на ось более 6 тонн.

С 20 мая по 31 августа 2024 года ограничат движение тяжеловесного транспорта по дорогам с асфальтобетонным покрытием при дневной температуре свыше 32 градусов. Движение грузовиков разрешено только в период с 22:00 до 10:00.

Однако эти правила не коснуться общественного транспорта, военной техники, машин МЧС, продовольственных фур, а также транспортировку дорожной техники и материалов для ремонтных работ.

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