Предприниматель из Вожегодского района допустил смерть сотрудника

[ Общество ]

На руководителя организации по производству пиломатериалов в поселке Вожега заведено уголовное дело. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

По результатам прокурорской проверки установлено, что в марте 2023 года житель поселка Вожега погиб из-за обрушения кровли металлического ангара в рабочем цехе по переработке древесины. Прокуратура выявила нарушения требований охраны труда и техники безопасности. Кроме того, с погибшим не был заключен трудовой договор, из-за чего его семья не могла получить страховую выплату.

Позже руководитель организации устранил нарушения, и жене погибшего выплатили страховую сумму в размере 1 миллиона рублей.

В данный момент расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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