Четыре золотые медали завоевали череповчане на первенстве ЗСФО по боксу

[ Спорт ]

9 медалей завоевали череповчане на домашнем первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет и 2-й этапе Спартакиады учащихся России.

Соревнования прошли в минувшие выходные. В турнире приняли участие около 200 боксеров из Вологодской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

Вологодскую область представляли учащиеся отделения бокса «СШОР №3» Череповца, которые завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей. Победителями соревнований стали Эльчин Багиров, Дмитрий Григорьев, Алексей Макаров и Арина Рюмина.

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