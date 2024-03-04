Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО

[ Общество ]

Актер Михаил Ефремов в ближайшее время может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению. Администрация белгородской колонии №4, где актер отбывает наказание, согласовала ходатайство об УДО.

«Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», — рассказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

Первое прошение об условно-досрочном освобождении Ефремов подавал год назад, однако тогда на уровне администрации колонии оно не было одобрено.

Актер провел в заключении с учетом нахождения в СИЗО уже больше половины срока в 7,5 лет, присужденного судом.

Сейчас свое решение должны огласить в Алексеевском суде Белгородской области. Ожидается, что решение администрации колонии поступит в суд в ближайшие пару дней, после чего Фемида должна вынести вердикт в течение 20 дней.

Михаил Ефремов отбывает наказание за пьяное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

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