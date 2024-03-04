В название вологодского населенного пункта добавили мягкий знак

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области добавили мягкий знак в название населенного пункта, расположенного в Тарногском округе. Таким образом, бывший Верхнекокшенгский Погост стал Верхнекокшеньгским Погостом, сообщает сегодня портал GorodVo.

Решение о переименовании населенного пункта уже направлено в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

Верхнекокшеньгский Погост – село в Тарногском районе. Входит в состав Тарногского поселения. С 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года было центром Кокшеньгского поселения. В 2010 году численность населения села составляла 54 человека.