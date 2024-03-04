Верховажский предприниматель подозревается в сокрытии более 3 млн рублей

[ Общество ]

В Верховажье руководитель лесозаготовительной организации подозревается сокрытии денежных средств в крупном размере. Как считают следователи, его предприятие несколько лет не в полном объеме платило налоги и страховые взносы.

«В связи с возникновением недоимки в размере свыше 5,2 млн рублей в августе 2021 года, налоговые органы приняли решение о взыскании ее с банковских счетов предприятия. Тогда генеральный директор общества организовал направление финансовых средств от должников на расчетные счета не предприятия, а его кредиторов. В частности, в период с сентября 2021 года по апрель 2022 года таким образом было переведено свыше 3 млн рублей», - рассказали в региональном управлении следкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ – «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере».

В рамках уголовного дела следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Правда, сам предприниматель уже в полном объеме погасил всю задолженность.

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