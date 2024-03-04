В Шекснинском районе шесть человек спаслись из пожара

Вчера вечером около 18:30 произошел пожар в частном доме на улице Молодежной в деревне Покровское Шекснинском района. Семье из шести человек пришлось эвакуироваться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Вечером семья затопила баню, пристроенную к дому. Через какое-то время на мансардном этаже раздался шум – произошло возгорание в районе дымохода.

83-летний собственник дома вместе с 53-летним сыном вызвали пожарную служба и попытались потушить огонь подручными средствами. В это время родственники –женщины 53 и 26 лет, а также мужчины 28 и 19 лет – вышли на улицу.

В результате пожара 83-летний пенсионер получил ожоги, но госпитализация ему не понадобилась.

Огнеборцам удалось потушить пожар на площади 40 квадратный метров. Огонь повредил внутреннюю отделку мансардного этажа и кровлю.

Причиной возгорания специалисты считают недостаток конструкции и изготовления дымохода.