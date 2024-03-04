Музей «Семенково» попал в число самых интересных российских этнопарков

[ Общество ]

Музей «Семенково» попал в шестерку самых интересных российских этнопарков. Всего в список попали шесть музеев под открытым небом, расположенные в разных регионах страны.

Как указывает сервис Tutu, «архитектурно-этнографический музей «Семенково» погружает в мир вологодской деревни конца XIX — начала XX века. Дома, которые стали частью «Семёнково», были обнаружены во время экспедиций и впоследствии перевезены в музей. В этнопарке много интерактивных программ для детей и взрослых: например, можно отправиться в путешествие во времени, пережить с обитателями деревни события конкретного дня или устроить приключение по мотивам русских сказок».

Кроме музея «Семенково», в списке также оказались подмосковный этнопарк «Кочевник», парк-музей «Этномир» в Калужской области, музей «Татар Авылы» в Татарстане, этнохутор «Шишин двор» в Краснодарском крае, а также финно-угорский этнопарк в республике Коми.  

Как уточняет сервис Tutu, этнопарки — это музеи под открытым небом, где посетители узнают о традициях и быте разных народов. В подобных музеях, куда активные путешественники могут отправиться в выходные семьями, «наверняка понравятся развлекательные программы и мастер-классы, а тот, кто предпочитает спокойствие, может просто погулять».

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