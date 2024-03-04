Книжное хранилище библиотеки «Сириус» сделано с использованием CLT-панелей

CLT-панели «Сегежа Групп» использовали при создании открытого хранилища библиотеки «Сириус» на Всемирном фестивале молодежи

Оно вмещает 24 тысячи книг, в будущем фонд библиотеки составит 100 тысяч изданий.

Открытое хранилище будущей Библиотеки «Сириус» представили на федеральной территории во время проведения Всемирного фестиваля молодежи. Оно расположено в Университете «Сириус». Здесь установлены семь стеллажей, которые состоят из 320 полок, рассчитанных на хранение 24 тысяч изданий.

Библиотечный фонд уже пополнили книги от партнеров «Сириуса» – индустриальных компаний, вузов, научных организаций, учреждений культуры и спорта и других. В их числе – издательство «Наука» и библиотека им. К.Д. Ушинского, компании Сбербанк и РЖД, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. Именно партнеры совместно с Университетом «Сириус» будут экспертно сопровождать наполнение книгохранилища.

Особое место в формировании международной части библиотеки отводится Всемирному фестивалю молодежи. Многие гости привезли с собой те книги, которые они хотели бы видеть наследием фестиваля. Иностранные участники делятся произведениями русской литературы, изданными на родных языках, гости из России – книгами любимых авторов на русском языке. Кстати, часть из них после фестиваля после фестиваля будет передана в библиотеки новых регионов страны.

Открытое хранилище – первый этап создания новой библиотеки «Сириус». В будущем ее площадь составит семь тысяч квадратных метров, а количество книг увеличится до 100 тысяч. На базе хранилища будет также создаваться филиалы других библиотек федеральной территории, в частности музыкальной библиотеки в новом концертном комплексе, который откроется в декабре 2024 года.

Открытое хранилище уже стало достопримечательностью «Сириуса», оно пользуется большой популярностью среди участников Всемирного фестиваля молодежи. В дальнейшем библиотека станет новым местом притяжения для жителей и гостей федеральной территории, площадкой для получения знаний, проведения различных образовательных лекций и просветительских мероприятий.

При создании библиотеки «Сириус» продолжит придерживаться принципа углеродной нейтральности и экологичности. Стеллажи книгохранилища выполнены из древесного массива, перекрестно склеенных деревянных панелей CLT производства «Сегежа Групп», - этот материал отвечает экологическим стандартам (сам проект спроектирован и реализован специалистами компании ETS). Одновременно при освещении стеллажей используются энергосберегающие технологии. Экспертное сопровождение в этой части оказывает Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата, который открылся в Университете «Сириус» по поручению президента России Владимира Путина.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». В нем принимают участие более 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в нем получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.