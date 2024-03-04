Вологодские синоптики рассказали о волнах холодного воздуха

[ Общество ]

После первых теплых дней марта на Вологодскую область надвигаются волны холодного воздуха.

По информации вологодских синоптиков, уже сегодня регион пересечет холодный атмосферный фронт и начнется похолодание, которое затормозит развитие весенних процессов. На дорогах сохранится сильная гололедица.

«Предстоящей ночью сохранится облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег, температура воздуха составит ль -4 до -9 градусов, при пояснениях до -14 градусов. Днем на фоне усиления скандинавского антициклона существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха останется отрицательной – от -1 до -6 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Примерно такая же погода ожидается в среду и в четверг, а в выходные станет немного теплей.

По предварительным данным, очередная порция холодного арктического воздуха поступит в Вологодскую область после выходных.

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