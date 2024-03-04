Объезд кувшиновского моста будут временно перекрывать в ближайшие дни

Объезд моста через реку Вологды в районе поселка Кувшиново будут временно перекрывать в ближайшие три дня. Как рассказал во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов, с завтрашнего дня там начнутся работы по монтажу бетонных балок.

«Балки длиной 33 метра, поэтому на время их разгрузки потребуется полное ограничение движения по временному объезду, сформированному через реку Вологда. Ограничения будут непродолжительными – по 30 минут. Планируйте свой график передвижения из поселка Кувшиново в город и обратно в соответствии с перекрытиями», - рассказал Сергей Воропанов.

График перекрытия движения будет опубликован в ближайшее время.