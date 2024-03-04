Объезд кувшиновского моста будут временно перекрывать в ближайшие дни

[ Общество ]

Объезд моста через реку Вологды в районе поселка Кувшиново будут временно перекрывать в ближайшие три дня. Как рассказал во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов, с завтрашнего дня там начнутся работы по монтажу бетонных балок.   

«Балки длиной 33 метра, поэтому на время их разгрузки потребуется полное ограничение движения по временному объезду, сформированному через реку Вологда. Ограничения будут непродолжительными – по 30 минут. Планируйте свой график передвижения из поселка Кувшиново в город и обратно в соответствии с перекрытиями», - рассказал Сергей Воропанов.

График перекрытия движения будет опубликован в ближайшее время.

Теги:
мост Кувшиново
 

Последние новости

Музей «Семенково» попал в число самых интересных российских этнопарков
Книжное хранилище библиотеки «Сириус» сделано с использованием CLT-панелей
Вологодские синоптики рассказали о волнах холодного воздуха
Объезд кувшиновского моста будут временно перекрывать в ближайшие дни
Четыре человека получили травмы в лобовом ДТП в Кич-Городецком районе
Череповчанин в течение четырех лет издевался над несовершеннолетним сыном
Глава управления МЧС Вологодской области пропал с сайта управления
Уроженка Вологодской области выиграла общий зачёт Кубка России по биатлону
«Северсталь» отыгралась за поражение у московского «Спартака»
Гигантский вологодский пряник попал в Книгу рекордов России