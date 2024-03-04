Четыре человека получили травмы в лобовом ДТП в Кич-Городецком районе

[ Происшествия ]

Четыре человека получили травмы в лобовом ДТП, которое произошло накануне на 308-километре дороги Урень-Шарья-Никольск на территории Кич-Городецкого округа.

По предварительной информации ГИБДД, Шевроле Ланос, которым управляла 39-летняя женщина, вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Рено Логан, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили четыре человека – пожилые супруги, ехавшие в Рено, а также две пассажирки Шевроле – женщины 26-ти и 40-ка лет. Пострадавшие доставлены в больницу.

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