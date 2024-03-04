Череповчанин в течение четырех лет издевался над несовершеннолетним сыном

В Череповце суд признал виновным 37-летнего местного жителя в истязаниях несовершеннолетнего сына. Следствием было оказано, что мужчина на протяжении четырех лет, начиная с 2018 года, издевался над ребенком. В 2018 году мальчику исполнилось 11 лет.

«Мужчина постоянно пользовался тем, что малолетний сын не может оказать ему сопротивления, систематически причинял ему физическую боль: наносил удары руками и ногами, скакалкой и пластмассовой палкой по голове и телу мальчика, а также унижал его честь и достоинство, применяя способы пренебрежительного, жестокого и грубого обращения с сыном», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Сообщается, что наказаниям ребенок подвергался, когда нарушал требования, установленные родителем.

В результате такого «воспитания» отец создал «длительную стрессовую психотравмирующую ситуацию в отношении своего сына, в результате которой у мальчика возникло психическое расстройство, причинившее тяжкий вред его здоровью».

Следствием в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, истязание, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«В конце судебного следствия мужчина полностью признался, сообщил, что выбрал не тот способ воспитания. Если бы сын был в судебном заседании, то извинился бы перед ним, потому что не оправдал его надежд, как отец. От дачи показаний отказался», - также рассказали в областном суде.

Фемида признала мужчину виновным и отправила в колонию общего режима на 4 года и 1 месяц. Также в пользу сына с него взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей.