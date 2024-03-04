Уроженка Вологодской области выиграла общий зачёт Кубка России по биатлону

Наталья Шевченко, которая родилась в Сямженском районе Вологодской области, выиграла «Большой хрустальный глобус» кубка России по биатлону.

В воскресение в заключительной гонке кубка Наталья девушка выиграла гонку преследования на 10 км. Допустив три промаха на четырех огневых рубежах, Наталья пришла к финишу первой, опередив на 6,6 секунд Наталью Гербулову из Красноярского края и на 8,7 сек. свою партнершу по сборной Свердловской области - Анастасию Шевченко.



Наталья набрала 463 очка, став победительницей в общем зачёте Кубка России и зачёте гонок преследования.

Добавим, что в настоящее время Наталья Шевченко выступает за Свердловскую область.