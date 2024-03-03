«Северсталь» отыгралась за поражение у московского «Спартака»

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина череповчане на выезде обыграли московский «Спартак» 2:1. Кирилл Пилипенко после атаки с ходу открыл счёт уже на 13-й секунде матча. «Спартаковцы» сравняли на старте второго периода.

Незадолго до второго перерыва при игре в формате 4x4 хозяева оставили Кристиана Яроша одного перед своими воротами и словацкий защитник «Северстали» вывел команду вперёд.

В третьем периоде «сталевары» смогли сохранить своё минимальное преимущество даже несмотря на то, что целых пять минут пришлось защищаться вчетвером протий пятерки «красно-белых». Большой штраф за удар соперника клюшкой получил Кирилл Пилипенко, череповчане выстояли и увозят минимальную победу из Москвы.

При счёте 1-1 в серии до четырех побед команды переезжают в Череповец, где проведут свой следующий матч 4 марта. Игра начнется в 19:30.