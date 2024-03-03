Гигантский вологодский пряник попал в Книгу рекордов России

Специалисты книги рекордов России зафиксировали новый рекорд – вес пряника, выпеченного работниками «Череповецкого хлебокомбината», составил 382 кг. Гигантский пряник в форме подковы был представлен накануне на фестивале «Русская тройка» в деревне Ерофейка Вологодского округа.

Для изготовления пряника потребовалось больше 120 килограммов муки, около 60 килограммов сахара и 88 килограммов брусники для начинки. На покрытие пряника ушло 75 килограммов помадки. Подкову украсили виньеткой из сахарной пасты и эмблемой Вологодского фестиваля «Русская тройка» из сахарной бумаги.

Таким образом, предыдущий рекорд (180 кг) побит более, чем в два раза.