Гигантский вологодский пряник попал в Книгу рекордов России

[ Общество ]

Специалисты книги рекордов России зафиксировали новый рекорд – вес пряника, выпеченного работниками «Череповецкого хлебокомбината», составил 382 кг. Гигантский пряник в форме подковы был представлен накануне на фестивале «Русская тройка» в деревне Ерофейка Вологодского округа.   

Для изготовления пряника потребовалось больше 120 килограммов муки, около 60 килограммов сахара и 88 килограммов брусники для начинки. На покрытие пряника ушло 75 килограммов помадки. Подкову украсили виньеткой из сахарной пасты и эмблемой Вологодского фестиваля «Русская тройка» из сахарной бумаги.

Таким образом, предыдущий рекорд (180 кг) побит более, чем в два раза.

Теги:
книга рекордов пряники
 

Последние новости

«Северсталь» отыгралась за поражение у московского «Спартака»
Гигантский вологодский пряник попал в Книгу рекордов России
Пять человек пострадали в ДТП в Вологде
Педагог из Вологды победила в областном конкурсе «PRO. Обществознание»
Новый глава избран в Великоустюгском округе
Коммунальщики Вологды борются с наледью и снежной шугой
В региональном УМВД стартовал конкурс «Краса вологодской полиции»
Над гигантским пряником череповецкие кондитеры работают, сидя на коленях
Участковый из Великого Устюга попался на изготовлении наркотиков
В Вологде с начала недели ищут 12-летнего подростка