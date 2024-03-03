Пять человек пострадали в ДТП в Вологде

В ДТП на перекрестке улиц Судоремонтной и Разина в Вологде пострадали пять человек, включая троих детей. Происшествие случилось накануне вечером.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, автомобиль Ауди, который двигался по улице Разина от улицы Водников в направлении Городского вала, не предоставил преимущество Ниве, которая ехала по главной дороге по улице Судоремонтной.

В результате аварии травмы получили пять человек – водитель отечественного автомобиля, а также четверо пассажиров иномарки – 33-хлетняя женщина и трое детей - девочки 2019 и 2014 гг. рождения, и мальчик 2017 г.р. Все пострадавшие были на месте осмотрены врачами скорой медицинской помощи, назначено амбулаторное лечение.

Сообщается, что пассажирка Ауди не была пристегнута ремнём безопасности, дети перевозились без специальных детских удерживающих устройств.