Педагог из Вологды победила в областном конкурсе «PRO. Обществознание»

Педагог вологодского Центра образования №42 Дарья Кукушкина стала победителем областного конкурса профессионального мастерства «PRO. Обществознание».

Конкурс проводился с 1 по 29 февраля среди учителей обществознания, экономики и права образовательных организаций области. В нем приняли участие педагоги из Кирилловского, Грязовецкого, Нюксенского, Великоустюгского, Вологодского, Череповецкого, Тотемского районов и округов, а также Вологды и Череповца.

По итогам испытаний заочного этапа, в очный тур прошли шесть лауреатов. В финале участники показали свой творческий потенциал и профессиональный уровень в апробации разработанного урока и очном испытании «PROфессиональный разговор», - сообщает пресс-служба правительства региона.

Победителями конкурса профессионального мастерства «PRO.Обществознание» объявлены:

1 место — Кукушкина Дарья Юрьевна, Центр образования №42, Вологда;

2 место — Рыжов Никита Сергеевич, школа № 17, Череповец;

3 место — Ретровская Екатерина Сергеевна, Присухонская основная школа Вологодского округа;

3 место — Опалихина Ирина Александровна, Тотемская средняя общеобразовательная школа №1.

Лауреатами конкурса признаны:

Лукина Ольга Александровна, Педагогический колледж Череповецкого государственного университета;

Пьянкова Екатерина Георгиевна, школа №1 имени адмирала А. М. Калинина, поселок Шексна