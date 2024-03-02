Коммунальщики Вологды борются с наледью и снежной шугой

Вологодские коммунальщики вышли на борьбу с снежной шугой и наледью, которая образуется после ночных заморозков.

«При положительных температурах и до -5 градусов обработка тротуаров производится технической солью и противогололедным реагентом «Бионорд». При температурах ниже -5 градусов специалисты применяют песко-соляную смесь и «Бионорд». В результате обработки образуется снежная шуга, которую необходимо максимально оперативно убирать техникой. В приоритете – мосты и подходы к ним, тротуары с большим трафиком», – пояснила начальник отдела благоустройства, озеленения и экологии департамента городского хозяйства Илона Жабчикова.

Представители подрядной организации ООО «Магистраль» уверяют, что большинство тротуаров, примыкающих к центральным и магистральным улицам, очищены до асфальта. Остальные коммунальщики сейчас дочищают.

Также уделяется внимание очистке крыш от наледи. С начала 2024 года были обнаружены факты несвоевременной уборки снега и наледи на крышах многоквартирных домов и административных зданий. По всем фактам с УК и собственниками объектов проведены профилактические мероприятия о недопустимости подобных ситуаций. В итоге почти все нарушения были устранены, - рассказали в пресс-службе городской администрации.