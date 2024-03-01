В региональном УМВД стартовал конкурс «Краса вологодской полиции»

[ Общество ]

Региональное УМВД объявило о старте конкурса «Краса вологодской полиции». На сайте областной полиции предлагается отдать свой голос самой красивой девушке – полицейскому.

Победительниц определят в двух номинациях: аттестованные и вольнонаемные сотрудницы. Интернет-голосование завершится 4 марта.

«На подготовительном этапе проведения конкурса подразделения УМВД России по Вологодской области и территориальные органы МВД в городах и округах направляли портфолио женщин-сотрудников, а также федеральных государственных гражданских служащих и вольнонаемных работниц. Участницы предоставили портретные фотографии и информацию о себе. Конкурсантки написали о своих интересах и увлечениях, хобби, о любимых книгах и фильмах, ответили на вопросы «Как я провожу свободное время» и «Почему я выбрала службу в органах внутренних дел», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Сейчас на сайте ведомства представлены 34 участницы – 10 вольнонаемных работниц и 24 сотрудницы. Победители в каждой номинации будут определены интернет-голосованием.

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