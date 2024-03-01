Над гигантским пряником череповецкие кондитеры работают, сидя на коленях

Над гигантским пряником, который завтра должен попасть в Кингу рекордов России, работники Череповецкого хлебокомбината работают, сидя на коленях. По словам заместителя начальника кондитерского цеха Светланы Кудиновой, это неудобно, но работники делают это с удовольствием.

«Физически это неудобно. Нужно приседать, неудобно, тяжело, но делаем с удовольствием», - рассказала Кудинова 35ТВ.

Пряник в форме подковы будет размером 3,5 на 4 метра. Орнамент на него наносится из сладкой съедобной бумаги.

«Пряник составной, в нем 783 пряника. Пряник безумно вкусный, очень ароматный и пахнет медом. Чисто пряничного веса в нем 258 кг, не считая всего остального. Еще ушло 52 кг конфитюра на промазку внутреннего слоя, а сверху помадка, тоже больше 50 кг», - раскрыла секрет начальник кондитерского цеха Юлия Коноплева.

Завтра пряник будет доставлен в деревню Ерофейка Вологодского округа, где пройдет фестиваль «Русская тройка». Предполагается, что пряник попадет в Книгу рекордов России, организаторы которой приглашены на фестиваль. Предыдущий рекордный пряник был весом в 187 кг.

Ранее организаторы фестиваля обещали, что после фиксации кондитерского изделия в Книге рекордов России все желающие смогут его отведать бесплатно.