Участковый из Великого Устюга попался на изготовлении наркотиков

Следственный комитет возбудил в отношении 30-летнего участкового уполномоченного полиции из Великоустюгского округа уголовное дело за незаконное изготовление и хранение наркотиков в значительном размере.

«По версии следствия, мужчина, являясь действующим сотрудником полиции, незаконно культивировал по месту своего жительства в Великоустюгском округе растения, изготавливал и хранил наркотическое средство. Его преступная деятельность была выявлена и пресечена оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ», - сообщает региональное управление Следственного комитета.

В настоящее время полицейский задержан, с ним проводятся следственные действия.