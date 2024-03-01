Чиновники городского управления опеки получили условные сроки по делу Степы Кукина

Чиновники городского управления опеки и попечительства, которые должны были проводить проверки условий жизни Степы Кукина, отделались условными сроками.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник управления, а также специалист ведомства. Экс-начальник признан виновным по статьям за халатность и служебный подлог, а специалист управления также признана виновной в служебном подлоге.

Как пояснили в пресс-службе судов области, экс-начальник получил 4 года условного срока, а специалист – 3 года также условного срока.

Напомним, Степа Кукин попал в приемную семью весной 2017 года. По версии следствия, избиения и издевательства продолжались на протяжении почти полутора лет. В августе 2018-го года мальчик в состоянии комы был доставлен в больницу.

Несмотря на усилия врачей, через восемь с лишним месяцев, в апреле 2019 года он умер в областной детской клинической больнице, так и не придя в сознание. Семь лет ему исполнилось, когда он лежал на больничной койке.

В феврале 2020 года суд приговорил его опекуншу Юлию Блохину к 18 годам в ИК общего режима. Ее супруг Евгений Блохин получил 4 года общего режима.