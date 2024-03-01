В Вологде определены первые подрядчики для ремонта школ

В Вологде определились первые подрядчики, которые в 2024 году будут ремонтировать образовательные учреждения города.

В общей сложности на капитальный ремонт из федерального, регионального и городского бюджетов будет выделено 1,8 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, уже заключены контракты на ремонт школ №8 и №17, №13, а также Центра образования №23. Еще по нескольким учебным заведениям продолжаются конкурсные процедуры.

«В каждом учебном заведении запланированы свои виды работ. В зданиях планируется отремонтировать фасад, окна, кровлю, заменить окна или двери, где-то – обновить спортзал, раздевалки, лестницы, санузлы, пищеблок и др. В частности, уже заключены контракты с ООО «Вологда-Строй» на ремонт школы №17, а также с ООО «Клото» – на ремонт школы №8. ООО «Базис ЛТД» будет ремонтировать недействующий корпус Центра образования №23 «Созвучие», а ООО «Союз» – школу №13. На объекты подрядчики должны зайти в марте», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В школе №8 необходимо отремонтировать фасад, кровлю, помещения старшей и младшей школы, спортзал, систему отопления, водопровод, канализацию, электрику, заменить оконные и дверные блоки. На ремонт школы будет потрачено более 403 млн рублей.

В школе №17 пройдут аналогичные работы. Стоимость ремонта оценивается в сумму более 135 млн рублей.

В школе №13 нужно обновить 1 этаж, тамбурные двери, заменить внутренние и противопожарные двери, окна, отремонтировать фасад и кровлю. Также необходимо будет провести работы с вентиляцией, водопроводом, канализацией. Цена контракта - более 255 млн рублей.

Здание недействующего корпуса Центра образования №23 «Созвучие» пустовало несколько лет. На ремонт здания выделено более 196 млн рублей.