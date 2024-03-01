Вологодским подросткам расскажут, как не попасться на уловки кибермошенников

В Вологде сейчас проходит молодежный форум ИТ-достижений, и в рамках этого мероприятия Ростелеком организовал для жителей Вологды киберкинотеатр в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Мероприятие пройдет 2 марта, начало в 10:00. Участники форума узнают об основных угрозах, которые подстерегают пользователей в киберпространстве, а также получат полезные советы и рекомендации по безопасному поведению в цифровой среде.

«Злоумышленники постоянно придумывают новые уловки, и чтобы на них не попасться, следует быть грамотным и осторожным. В фильмах показаны приемы, к которым обычно прибегают преступники, и конкретные действия, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. Эти знания помогут обезопасить и себя, и близких. Видеоролики доступны в нашем видеосервисе Wink. Все серии добавлены в подборку “Кибербезопасность”, фильмы можно посмотреть бесплатно с любого устройства», - рассказал директор Вологодского филиала Ростелекома Евгений Забродин.

На форуме покажут шесть мини-фильмов, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз, среди которых мошенничество, кибербуллинг, фейки в интернете. Помимо киберкинотеатра в рамках форума будут работать различные дискуссионные площадки, запланирован турнир по классическому тетрису (на игровых консолях Тетрис, Brick Game, 1vs1), IT-квиз, городской чемпионат по спортивному поиску в интернете и многое другое.