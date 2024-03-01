Заметное похолодание обещают вологодские синоптики на следующей неделе

В Вологодской области в первые дни календарной весны установится достаточно теплая погода. Инициативу захватит пришедший с юго-востока антициклон. В ночные часы будет подмораживать, днем солнце будет прогревать воздух до положительных значений.

К примеру, в субботу и воскресенье в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +3 градусов.

«В ночь на понедельник сохранится аналогичный характер погоды, минимальная температура прогнозируется в пределах -2,-7 градусов. Днем территорию Вологодской области с севера на юг начнет пересекать холодный атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Дневная температура составит от -1 до +3 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В ночь на вторник проходящий атмосферный фронт откроет путь холодному арктическому воздуху с севера, начнется похолодание. В последующие дни за счет усиления Скандинавского антициклона станет заметно холоднее.

По предварительным данным, по ночам на большей территории ожидается от -5 до -10 градусов, местами не исключены более низкие значения, в дневные часы столбики термометров также не будут подниматься выше 0 градусов.