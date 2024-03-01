Онлайн-дискуссию об архитектурной концепции парка Евковка организовал Ростелеком. Основными участниками обсуждения выступили горожане, проживающие рядом с парком Евковка. Из-за ограниченного количества мест все желающие не смогли собраться в зале, и «Ростелеком» совместно с городской администрацией обеспечили прямую трансляцию встречи, к которой присоединились более 8,5 тысячи вологжан. Для прямого включения специалисты Ростелекома организовали широкополосный канал передачи данных с пропускной способностью до 100 Мбит/с.

«Онлайн-формат делает диалог между проектной командой и жителями более открытым, а полученные отзывы помогут архитекторам создать комфортное пространство для всех жителей Вологды. Мы рады внести свой вклад в общественное обсуждение концепции парка, так как для Ростелекома важно участвовать в жизни города», - рассказал директор Вологодского филиала Ростелекома Евгений Забродин.

Познакомиться с разработанными архитектурными решениями и предложениями по благоустройству реки и всех объектов парка можно по ссылке. После этого специалисты предлагают пройти опрос и оставить обратную связь для команды архитекторов.