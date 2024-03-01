Алкоголь стал самым популярным продуктом у вологжан

На алкоголь вологжане тратят больше всего денег из общего объема пищевых продуктов. Как следует из данных Вологдастата, в общем объеме продаж пищевых продуктов на алкогольные напитки вологжане тратят 17%. Доля мяса, включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса, составила 14%, молочных продуктов – 9%, кондитерских изделий – 8%, хлеба и хлебобулочных изделий – 7%. Свежие овощи и фрукты заняли 6% оборота, пищевые масла и жиры – 4%, рыба и морепродукты, безалкогольные напитки – по 3%, сахар, чай, яйца – по 2%.

В целом в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты занимали в 2023 году более половины общего объема. Всего жители Вологодской области в прошлом году потратили на продукты 144 млрд рублей. Это оказалось на 6% меньше уровня 2022 года.

«Непродовольственных товаров приобретено населением на 125 млрд рублей, или 47% оборота розничной торговли. По сравнению с 2022 годом их объем увеличился на 9%. В общем объеме розничной торговли непродовольственных товаров наибольшая доля продажи приходилась на легковые автомобили – 19% и бензин автомобильный – 16%. На покупку дизельного топлива вологжане потратили 8%, лекарственных средств – 7%, косметики, парфюмерии – 4%, бытовых электротоваров, строительных материалов, мобильных телефонов, мужской, женской и детской одежды – по 3%», - говорится в отчете Вологдастата.

В среднем каждый житель области за 2023 год потратил на приобретение различных товаров по 239 тысяч рублей.