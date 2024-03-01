В Вологде откроется выставка абстрактной живописи

2 марта в арт-галерее «Наш XXI век» откроются персональные выставки Дмитрия Коротовских и Дмитрия Борового. Оба художника работают в направлении абстрактной живописи. Начало мероприятия в 15:00.

«Абстракция – это лакмусовая бумага переживаний, перемен, экспериментов, где художник при помощи нестандартных материалов и техник создает новое видение в искусстве», – отметили организаторы.

Санкт-Петербургский художник Дмитрий Боровой считает, что главной составляющей искусства является «искренность внутреннего». Его выставка картин называется «Золотом для серого».

Дмитрий Коротовских из Нижнего Тагила не пишет свои картины «без накопившегося взрывного вдохновения». Его экспозиция обрела название «Что естественно, то не безобразно».

На открытии выступят юные музыканты Детской школы искусств им. В.П. Трифонова, исполнительница Александра Андрианова и Дом танца «ИндиGo».

Выставка продлится до 24 марта.

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