Два человека спаслись из пожара в Вожегодском округе

Пожар произошел вчера, 29 февраля, около 8 часов вечера в деревне Новая Вожегодского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Владелец частного дома, 64-летний мужчина услышал в доме треск, после чего обнаружил возгорание. Вместе со своей 73-летней сожительницей мужчина сразу вышел на улицу и сообщил о случившемся в пожарную службу.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 54 квадратных метров. Возможной причиной возгорания специалисты считают нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.