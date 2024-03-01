Два человека спаслись из пожара в Вожегодском округе

[ Происшествия ]

Пожар произошел вчера, 29 февраля, около 8 часов вечера в деревне Новая Вожегодского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Владелец частного дома, 64-летний мужчина услышал в доме треск, после чего обнаружил возгорание. Вместе со своей 73-летней сожительницей мужчина сразу вышел на улицу и сообщил о случившемся в пожарную службу.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 54 квадратных метров. Возможной причиной возгорания специалисты считают нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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Фото: ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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