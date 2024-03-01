Итоговую концепцию парка Евковка показали вологжанам

Итоговую концепцию благоустройства парка Евковка представили вологжанам специалисты «Лаборатории развития городской среды Вологды» и архитектурного бюро «MIRIADA GROUP». Презентация прошла в школе №36. Мероприятие также транслировалось в прямом эфире.

«В целом функциональное зонирование, наполненность площадок, их разнообразие поддержали все участники обсуждений, которые познакомились с презентацией. Горожанам очень понравилась детская и спортивная площадки, формирование пешеходно-транзитных пространств, наша работа с событийным наполнением», – рассказала специалист «Лаборатории развития городской среды Вологды» Виктория Гребелкина.

В парке предлагают сформировать семь функциональных пространств: событийное, где планируют установить сцену, навес с качелями, кафе с туалетом, а также высадить ель, рядом с которой можно проводить новогодние праздники; пруд, возле которого предлагают организовать зону отдыха и спуски к воде; ивовый лес, который будет располагать к прогулкам по освещенным дорожкам; поляны для пикника и пространство для занятий йогой; спортивную и детскую площадки; прогулочную зону в природной части парка с возможностью организовать зимой лыжню и площадку для выгула собак с необходимым игровым оборудованием.

Архитекторы доработали детали проекта по итогам предыдущих обсуждений. Например, разнообразили наполнение детской площадки, добавив игровые комплексы, чтобы пространство было интересным для детей разных возрастов.

«Есть моменты, которые мы полностью поменяли. Например, туалет мы сместили в другую часть парка, максимально постарались освободить место для существующих горок, но при этом мы понимаем, что там нужны транзиты. Поменяли расположение контейнерной площадки», – прокомментировал ведущий архитектор компании «Miriada Group» Виталий Волков.

После разработки проектно-сметной документации будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Приступить к работам по благоустройству парка планируется весной, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Подробнее познакомиться с концепцией парка Евковка можно в группе Лаборатории развития городской среды.