Фотоловушка зафиксировала вологжанина в момент выгрузки мусора в неположенном месте

Вологодский водитель, попавший в объектив фотоловушки в момент выгрузки мусора в неположенном месте, оштрафован судом.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, в областном центре стали устанавливать фотоловушки, которые фиксируют факты, связанные с выгрузкой твердых бытовых отходов в неположенном месте на землях муниципалитета.

Фотоловушки – это один из способов борьбы с компаниями, которые, экономя на утилизации мусора, сваливают его на городских территориях. В результате образуются несанкционированные свалки, доставляющие неудобства вологжанам, а вывозить их приходится за бюджетные средства.

Одна из фотоловушек сработала в декабре 2023 года на улице Гагарина. Она зафиксировала нарушителя, который разгружал 20-тонный «КамАЗ» с отходами на территорию, находящуюся в неразграниченной государственной собственности. Его действия нарушили требования федерального законодательства и повлекли за собой загрязнение и засорение окружающей среды.

«Фотофиксация позволяет не только установить нарушителя, но и подтвердить факт незаконного сброса отходов в суде. Запись была прикреплена к материалам дела. Судебное заседание состоялось в феврале 2024 года. Суд поддержал нашу позицию, признал гражданина виновным и назначил ему штраф в размере 40 000 рублей. Более того, по нашим оценкам предварительный ущерб, причиненный его действиями, составляет более 260 тысяч рублей. Если нарушитель не утилизирует выброшенный мусор в добровольном порядке, то будем готовить обращение в суд о взыскании этой суммы в судебном порядке», – рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Леонид Степанов.

Городские власти намерены устанавливать камеры в местах несанкционированных свалок и периодически их перемещать. Выгрузка отходов в непредназначенных для этого местах попадает под статью 8.2 КоАП РФ.