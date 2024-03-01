Череповецкая «Северсталь» с поражения начала игры плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В первом матче 1/8 финала кубка Гагарина череповчане встречались с московским «Спартаком» и уже к началу 17-й минуты матча уступали 0:3, пропустив три шайбы за десять минут. Только после это подопечные Андрея Козырева смогли прибавить и отыграть один гол, шайбу забросил Кирилл Пилипенко.

Второй и третий периоды прошли с преимуществом «желто-черных». Игроки «Спартака» стали чаще удалятся, и только безупречная игра вратаря Дмитрия Николаева долгое время помогала спартаковцам сохранять преимущество в две шайбы. Только в середине третьего периода нападающий Данил Аймурзин сократил отставание своей команды до минимума.

В концовке встречи, чтобы спасти матч, тренерский штаб «сталеваров» заменил вратаря шестым полевым игроком, но поразить ворота Николаева им так и не удалось.

«Несмотря на то, что мы пропустили в первом периоде три шайбы, мы сумели выровнять игру. Играли достаточно хорошо – второй и третий период можно занести в актив. Не сработало большинство. В принципе, за счёт большинства могли и выиграть этот матч», - сказал, подводя итоги, встречи главный тренер череповчан Андрей Козырев.

3:2 в матче и 1:0 в серии до четырех побед в пользу «Спартака». Следующий матч команды проведут также в Москве уже завтра.