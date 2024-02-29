Частные домашние подворья за год сократили производство сельхозпродукции на 6,2%

Вологодские сельские хозяйства всех категорий за 2023 год произвели продукции на сумму в 48,7 млрд рублей, что составляет 101,3% к уровню 2022 года. Если животноводческий сектор показал рост на 100,7% (35,3 млрд рублей), то в растениеводстве рост составил 102,7% (13,4 млрд рублей). Данные сегодня публикует Вологдастат.

Наибольший вклад в положительный результат деятельности аграрного сектора региона внесли сельскохозяйственные организации, на долю которых приходился 81% общего объёма продукции.

«Произведённое ими в 2023 году количество продукции увеличилось на 3% к уровню предыдущего года. Относительно уровня предыдущего года крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели увеличили объёмы сельскохозяйственного производства на 0,3%, хозяйства населения – снизили на 6,2%», - говорится в отчете ведомства.

По объемам произведенной продукции в Северо-Западном федеральном округе, Вологодская область занимает четвертую позицию с удельным весом 13% в общем объеме.