Заместитель министра строительства РФ посетил ЖК «Соколики»

28 февраля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик посетил с рабочим визитом завод Segezha Group (MOEX: SGZH) в городе Сокол - ООО «Сокол СиЭлТи», который специализируется на производстве современного инженерно-строительного материала для деревянного домостроения – перекрестно-клееных CLT-панелей. Делегацию сопровождал генеральный директор предприятия Константин Пастухов.

Согласно плану по развитию деревянного строительства на период до 2024 года, Segezha Group взаимодействует с Минстроем, а также с МЧС РФ и Роспотребнадзором по вопросам актуализации действующих нормативно-технических документов с учетом современных технологий. Продолжается системная работа с МЧС по изучению свойств панелей CLT на огнестойкость.

На следующей неделе на площадке ВНИИПО МЧС России начнется сборка испытательных стендов для соответствующих натурных испытаний. Также был создан каталог типовых узлов, существенно облегчающих работу инженеров-проектировщиков по созданию проектов безопасных зданий высотой до 28 метров, до 8-9 этажей. Научные расчеты и лабораторные испытания на базе ведущего российского НИИ в сфере строительства ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко подтвердили, что перекрестно склеенная древесина является по сути субститутом бетона. Данные характеристики уже отражены в обновленном своде правил СП 64.13330.2022 «Деревянные конструкции». Инициатором внесения изменений выступила Segezha Group.

В ходе визита Константин Михайлик посетил ЖК «Соколки» - построенные в 2022 году четырёхэтажные жилые дома в городе Сокол, на сегодня самые высокие строения из CLT в России. Замминистра отметил грамотные планировки, комфортный температурный режим в квартирах и соблюдение требований по доступной среде в жилом комплексе.

В последние годы деревянное домостроение в России развивается ускоренными темпами. Отрасль ощущает поддержку Минстроя и Минпромторга. Важным подспорьем стало появление ипотечных продуктов для деревянных домов, в том числе распространение на них механизма эскроу-счетов. Импульс придают проекты комплексной застройки крупных девелоперов. Доля деревянного строительства в общей площади возводимых зданий в России пока значительно ниже, чем в США, Японии и Германии, но эта доля постоянно растет.

По мнению экспертов, индустриализация деревянного домостроения экономически оправдана в тепловом панельном (щитовом) домостроении, в фахверке и CLT-технологиях. Массовая деревянная застройка в будущем позволит более полно воспользоваться эффектом экономии издержек на масштабах – как в производстве, так и на стадии непосредственного возведения зданий. Решить проблему масштабирования планируется за счет гибридных технологий домостроения, сочетания деревянных конструкций с металлическими и железобетонными. В мировой практике такой подход весьма распространен – уже имеется целый ряд удачно реализованных конструкторских и архитектурных решений. К примеру, на базе СLT-технологии построен и «Дом мечты», представленный на ВДНХ.