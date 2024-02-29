Власти Вологодской области не собираются ввозить мусор для захоронения из других регионов

[ Общество ]

Итоги реализации новой территориальной схемы обращения с отходами сегодня представил в вологодском парламенте начальник департамента лесного комплекса Владислав Ефанов.

По его словам, согласно утвержденной Территориальной схеме обращения с отходами в настоящее время в регионе действуют 37 объектов размещения ТКО, 5 объектов сортировки и одна мусороперегрузочная станция в Тотемском округе.

«Территориальной схемой предусмотрены ввод в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами и реконструкция существующих, что позволит достичь показателя обработки 100% и показателя утилизации 50% к 2030 году», - пояснил Ефанов.

Владислав Ефанов уточнил, что среди наиболее значимых объектов – комплексы по переработке отходов в Великоустюгском округе, Череповце и Соколе.

После отчета чиновника депутат ЗСО Александр Гордеев поинтересовался о наличии планов по захоронению на территории Вологодской области отходов из других регионов.

Как пояснили в пресс-службе законодательного собрания области, Ефанов категорически отверг такую возможность, добавив, что подобные действия не предусмотрены новой схемой обращения с ТКО и в принципе не рассматриваются.

Теги:
переработка мусора ЗСО
пресс-служба Законодательного собрания ВО
 

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