На лекции в Вологде расскажут о русской актрисе, ставшей звездой Голливуда

[ Культура ]

3 марта в Доме актера пройдет лекция «От Костромы до Голливуда», посвященная русской актрисе Алле Назимовой, ставшей звездой немого кино. Ее историю расскажет автор статей и книг о театральной жизни Вологды Борис Ильин. Начало мероприятия в 15:00.

В начале XX века Алла Назимова была одной из рядовых театральных актрис, не сумевших убедить Станиславского в особенности своего таланта. В 1903 – 1904 годах она даже выступала на сцене Вологодского театра. Позже актриса эмигрировала в США, где стала звездой немого кино, получавшей 13 тысяч долларов за неделю съемок, а также продюсером и сценаристом.

На встрече будут показаны фрагменты фильмов с участием актрисы.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1pRFC3WYjB9WQP0P86LP688LHpgFqtQIful70bw_fC8c/viewform?edit_requested=true

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