От действий турагента-мошенника из Вологды пострадали 20 человек

33-летняя вологжанка предстала перед Вологодским городским судом за совершение двух эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина, работая менеджером по туризму, от имени двух турагенства бронировала туры для желающий отдохнуть. В периоды с 12 февраля 2020 года по 20 октября 2020 года и со 2 августа 2021 по 23 сентября 2021 года она заключала с гражданами договоры, а после оплаты не предоставляла путевки. Деньгами распоряжалась по личному усмотрению.

От действий «турагента» пострадало 20 человек. Сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.

На суде обвиняемая признала вину частично по одному эпизоду, по второму – полностью. Она пояснила, что полученные деньги потратила на путевки для других туристов.

Вологжанка признана виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с нее взыскали 1 миллион 200 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба в пользу 17 потерпевших.