Пара из Вологды поборется за главный приз на шоу «Четыре свадьбы»

35-летние Анна и Олег из Вологды сыграют свадьбу в эфире реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Пара поборется за звание лучшей свадьбы и денежный приз.

Анна занимается организацией мероприятий, а ее жених Олег – индивидуальный предприниматель. Пара познакомилась в социальной сети. Вместе они воспитывают троих детей от прошлых браков.

В каждом выпуске шоу четыре невесты приходят друг к другу на свадьбы и оценивают торжество по нескольким критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Победит та невеста, чья свадьба наберет наибольшее количество очков.

Ради победы Анне и Олегу предстоит превзойти своих конкурентов и доказать, что их свадьба – лучшая. Новый выпуск реалити-шоу с участием вологжан выйдет сегодня, 29 февраля, в 22:00.