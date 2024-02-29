В Череповце медработник ударила девочку, боявшуюся уколов

Инцидент произошел несколько дней назад в школе №27, сообщает газета «Череповецкая истина». Мать ребенка, Мария, рассказала, что в школе делали уколы, которых боится ее 11-летняя дочь. Когда подошла очередь девочки, она расплакалась, а медработник дала ей пощечину со словами: «Развели тут детский сад».

Родители девочки обратились к директору, однако та заявила, что медик – не работник школы, то есть решение этой проблемы не входит в ее компетенцию.

После этого Мария написала жалобу в Департамент здравоохранения Вологодской области. В ответе Департамента было сказано, что медик относится к Череповецкой детской поликлинике № 3. Там провели проверку, по результатам которой медицинскому работнику вынесено дисциплинарное взыскание.

Мать девочки уверена, что в реальности медработник не понесет никакой ответственности, поэтому она обратилась еще к уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области, который пообещал провести проверку.