Двоих вологжан обвиняют в поджоге жилого дома в Вологодском округе

Двоих жителей города Вологды обвиняют в поджоге жилого дома в Вологодском округе, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

По версии следствия, 27-летний мужчина договорился с неизвестным лицом о поджоге жилого дома в одном из населенных пунктов Вологодского округа за денежное вознаграждение. В качестве помощника он взял своего 31-летнего знакомого. В ночь с 9 на 10 октября прошлого годы приятели приехали к жилому дому разбили окно и забросили в дом заранее подготовленные пластиковые емкости с бензином, которые подожгли.

Мужчины дождались, когда пламя охватит помещение внутри дома, затем попытались скрыться, однако были пойманы сотрудниками полиции.

В результате пожара, владельцу дома был причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей.

В ходе следствия также установлено, что 31-летний вологжанин незаконно хранил порох для охотничьих ружей. Кроме того, выяснилось, что ранее он по неосторожности причинил черепно-мозговую травму 31-летней жительнице Вологодского округа. Вследствие этого, мужчина обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.