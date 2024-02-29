В Кириллове впервые покажут огромную царскую церковную люстру

[ Общество ]

Огромную церковную люстру – паникадило - весом почти 400 килограмм впервые покажут зрителям в Кириллове. Как сообщают в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, экспонат заставил удивиться даже самых искушенных ценителей старины. 

«Это паникадило особенное – 20 июля 1639 года оно было пожертвовано в Ферапонтовский монастырь первым государем из династии Романовых Михаилом Федоровичем и до 1915 года висело перед иконостасом в соборе Рождества Богородицы, прославившимся уникальными фресками Дионисия», – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Огромное паникадило весит 383 кг. Экспонат украшен сверху двуглавым орлом и имеет 20 канделябров, расположенных двумя ярусами. На каждом канделябре - литое изображение головы в царской шапке. По словам Михаила Шаромазова, это изображение, отчасти напоминающее собою суровый профиль Ивана Грозного, представляет редкое и любопытное явление в области русской церковной орнаментики.

Паникадило было изготовлено специально для собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Сотрудники музея не исключают, что «ценнейший и красивейший экспонат широкому зрителю представят в год 100-летия Кирилло-Белозерского музея-заповедника».

Теги:
экспонаты Кирилло-Белозерский музей
 

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