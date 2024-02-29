Глава Устюженского округа начал лично развозить продукты пенсионерам

После встречи врио губернатора Георгия Филимонова с устюжанами глава округа Игорь Петров лично привез продукты пожилой женщине.

Как рассказал заместитель губернатора Сергей Жестянников, вчера на встрече с устюжанами выяснилось, что из-за нерасчищенной дороги автолавка не смогла проехать в деревню Куреваниха, где проживает пожилая женщина Раиса Бронзова.

Филимонов распорядился, чтобы проблема была решена и в тот же вечер глава округа отчитался, что продукты доставлены им лично.