Глава Устюженского округа начал лично развозить продукты пенсионерам

[ Общество ]

После встречи врио губернатора Георгия Филимонова с устюжанами глава округа Игорь Петров лично привез продукты пожилой женщине.

Как рассказал заместитель губернатора Сергей Жестянников, вчера на встрече с устюжанами выяснилось, что из-за нерасчищенной дороги автолавка не смогла проехать в деревню Куреваниха, где проживает пожилая женщина Раиса Бронзова.

Филимонов распорядился, чтобы проблема была решена и в тот же вечер глава округа отчитался, что продукты доставлены им лично.  

«Вот так, пока в ручном режиме, приходится решать самые насущные проблемы. Настоятельно рекомендую главам муниципалитетов всё-таки работать на упреждение возникновения проблем. За комфорт проживания людей на своей территории вы отвечаете головой», - написал Жестянников в своем Telegram-канале.

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глава округа Георгий Филимонов
 

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