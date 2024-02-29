Юные хоккеисты вологодского «Олимпа» взяли бронзу турнира «Золотая шайба»

[ Спорт ]

Хоккейная команда «Олимп» из Вологодского округа завоевала бронзовые медали всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2011 – 2012 годов рождения.

Финальный этап в дивизионе «Полярный» завершился накануне в городе Волжский, Волгоградской область.

В матче за 3 место команда Егора Съедина и Игоря Береснева обыграла калининградский «Феникс» 3:2, завоевав бронзовые медали турнира.

Немаловажно, что призовые места завоевали еще 2 команды, регулярно участвующие в межрегиональном первенстве «Золотое кольцо», которое ежегодно проводится в поселке Майский.

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