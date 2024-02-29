На Вологодчине продолжают давать взятки за справки о вакцинации от коронавируса

[ Общество ]

В Вологодской области продолжают расследовать уголовные дела о даче взяток за справки о вакцинации от коронавируса. Очередное подобное уголовное дело направлено в Тотемский районный суд.

«По версии следствия, в марте 2023 года 24-летний местный житель, находясь на территории Тотемского округа, с целью предоставления работодателю информации о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, приобрел через посредника за взятку в размере 5 тыс. рублей сертификат о вакцинации без фактического прохождения данной процедуры», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Посредник передал деньги работнику медучреждения Вологодского округа, а тот внес ложные сведения в Федеральный регистр вакцинированных лиц.  

Уголовное дело о даче взятки в настоящее время направлено к суд, а уголовные дела в отношении посредника и работника медучреждения все еще расследуются.

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