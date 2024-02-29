Парк череповецкого «Спецавтотранса» пополнился тяжелой техникой

[ Общество ]

На баланс череповецкого предприятия «Спецавтотранс» поставлены шесть новых коммунальных дорожных машин. Как уточнил мэр города Вадим Германов, среди них есть две тяжелые машины, которые способны двигать большие валы снега после таких снегопадов, которые были этой зимой.

«У автомобилей есть резервуар для песко-соляной смеси, а также боковые и фронтальные отвалы. Это позволяет за один проход очистить не только ту полосу, по которой движется техника, но и соседнюю», - пояснил мэр города.  

Техника выйдет на городские улицы после того, как специалисты закончат ее проверку и подготовку. Летом автомобили будут переоборудованы для сезонной уборки, а тяжелые КАМАЗы будут использовать в качестве грузовиков.

Теги:
ЖКХ спецтехника
 

Последние новости

Юные хоккеисты вологодского «Олимпа» взяли бронзу турнира «Золотая шайба»
На Вологодчине продолжают давать взятки за справки о вакцинации от коронавируса
Парк череповецкого «Спецавтотранса» пополнился тяжелой техникой
Вологжанам предлагают выбрать объекты для благоустройства на 2025 год
Бывший главврач вологодского онкодиспансера отправится в колонию за взятку
Рудольф Чесалов станет главным тренером вологодского «Динамо»
Пять муниципальных предприятий намерены приватизировать в Череповце
Вологодский театр кукол поставил спектакль для взрослых
Награжденные госнаградами бойцы СВО бесплатно получат земельный участок
В Соколе рецидивист забил до смерти свою соседку