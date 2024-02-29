Парк череповецкого «Спецавтотранса» пополнился тяжелой техникой

На баланс череповецкого предприятия «Спецавтотранс» поставлены шесть новых коммунальных дорожных машин. Как уточнил мэр города Вадим Германов, среди них есть две тяжелые машины, которые способны двигать большие валы снега после таких снегопадов, которые были этой зимой.

«У автомобилей есть резервуар для песко-соляной смеси, а также боковые и фронтальные отвалы. Это позволяет за один проход очистить не только ту полосу, по которой движется техника, но и соседнюю», - пояснил мэр города.

Техника выйдет на городские улицы после того, как специалисты закончат ее проверку и подготовку. Летом автомобили будут переоборудованы для сезонной уборки, а тяжелые КАМАЗы будут использовать в качестве грузовиков.